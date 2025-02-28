На них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Владимирские полицейские совместно с чиновниками провели рейды в хостелах для выявления нелегальной миграции. В ходе проверок, состоявшихся 27 февраля, были обследованы 35 человек, проживающих в двух хостелах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Два нарушителя не выполнили требования миграционного учета и обязательства по уведомлению о подтверждении проживания в России. На них составлены протоколы об административных правонарушениях.Напомним, ранее мы писали, что