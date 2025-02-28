Муромская городская прокуратура проверила реализацию грантовых средств, выданных на развитие семейной фермы. Фермер закупил на эти деньги овец, а вот над ограждением не подумал. В итоге

Муромская городская прокуратура проверила реализацию грантовых средств, выданных на развитие семейной фермы. Фермер закупил на эти деньги овец, а вот над ограждением не подумал. В итоге животных погрызли собаки. Владимирская область выдала хозяйству грант в 6,7 миллионов рублей на развитие фермы. На эти средства хозяин закупил 300 овец и баранов породы «Эдильбай» на общую сумму