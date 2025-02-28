Это вызвало волну вопросов о причинах формирования таких запасов.

В социальных сетях появилась запись с кладбища в Улыбышево Владимира, где сложены стопки гробов. Это вызвало волну вопросов о причинах формирования таких запасов и захоронении тел. Власти опровергли слухи о похоронном коллапсе, связав возникшие проблемы с морозами и поведением ритуальных компаний.Как пишет , заместитель директора муниципального «ЦУГД» Сергей Ершов отметил, что ритуальные агентства назначают похороны в одно и то же время, что вызывает очереди на захоронения. Ритуальщики, в свою очередь, выступили с критикой новых правил и бюрократии, заявив, что они усложняют их работу и затрудняют процесс организации похорон для жителей города.Напомним, ранее мы писали, что