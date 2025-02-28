Ищете материал для облицовки и утепления фасада своего дома? Или хотите поставить забор? Компания «Андреевский кирпичный завод» открывает свои двери для жителей Владимира и области. Здесь

Ищете материал для облицовки и утепления фасада своего дома? Или хотите поставить забор? Компания «Андреевский кирпичный завод» открывает свои двери для жителей Владимира и области. Здесь вы сможете приобрести облицовочный гиперпрессованный кирпич, а также термопанели. Их можно использовать при строительстве домов, дач и заборов для утепления и облицовки. Экологичность материалов, невысокая нагрузка на фундамент –