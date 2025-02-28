В лесном массиве заказника «Давыдовский» обнаружили очередной труп лося. На него наткнулись около деревни Грезино Камешковского района жители Боголюбово. Екатерина Останина гуляла с

В лесном массиве заказника «Давыдовский» обнаружили очередной труп лося. На него наткнулись около деревни Грезино Камешковского района жители Боголюбово. Екатерина Останина гуляла с собаками и услышала вой. Девушке показалось, что в лесу мог кто-то бросить домашнего питомца, и она отправилась на помощь. Оказалось, голос подавал волк. Екатерина Останина, очевидец Мы услышали волка, подумали, что это