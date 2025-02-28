Об этом глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил телеканалу «Россия 24».

Российский банк видит основания для снижения ключевой ставки Банка России во второй половине года с учетом того, что инфляция в России приближается к пику. Об этом глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил телеканалу «Россия 24».«Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22 процента. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8 процентов. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19 процентов, а может даже и несколько ниже», - сказал Андрей Костин.По мнению главы банка, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов.Согласно последним данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на 1,0 трлн руб. после -0,1 трлн руб. (-0,2%) в декабре. Как говорится в бюллетене «О развитии банковского сектора Российской Федерации» за январь 2025 года, «речи о кредитном сжатии не идет – лишь о нормализации темпов роста».Говоря о банковском секторе, Андрей Костин признал, что этот год для банков будет сложнее.«Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20 процентов. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», - заключил Андрей Костин.