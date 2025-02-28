Рейтинг лучших пиццерий города Ковров на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.

Мы собрали рейтинг лучших пиццерий города Ковров на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.

Расскажем про вкусную пиццу, бесплатную доставку, отличные акции и скидки, а также про бесплатные блюда за баллы от Chibbis. Делай заказ и получай одно блюдо в подарок.

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1. Ресторан «Автосуши Автопицца»





Бесплатная доставка при заказе от 600 рублей.







Хиты продаж: пицца Барбекю, пицца Весёлая креветка, пицца Гавайская.





Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!





Пицца Карбонара;







Ролл Белый тигр;







Ролл Нежный томаго.





Ресторан «Автосуши Автопицца» - 98% положительных отзывов и отличная пицца

Примеры отзывов

Александр Сапунов

Недавно стал заказывать в этом месте и очень был доволен размером, стоимостью и действительно вкусными роллами, спасибо)

Заказ: Пицца "Карбонара" (21см), Сет Филадельфий (кляр)

Людмила

Супер роллы нам очень понравились будем заказывать только у вас

Заказ: Пицца "Карбонара" (21см), Сет Запечённый микс

Павел

Радует быстрая доставка! Красавчики! Всё вкусно, конечно же

Заказ: Суп Том ям с креветками , Ролл С жареным лососем, Пицца Пепперони (33см)

2. Ресторан «Sushi Favorite»





Доставка 30 рублей при заказе от 999 рублей.







Хиты продаж: пицца Маргарита, пицца Примавера, пицца Студенческая.





Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!





Ролл Хеппи;







Ролл Запеченный курица с имбирем;







Ролл Калифорния Green.





Ресторан «Sushi Favorite» - 97% положительных отзывов и отличная пицца

Примеры отзывов

Анжелика Весëлкина

Как всегда всё очень вкусно. Свежее с пылу с жару Заказываю ролы только у вас!

Заказ: Запеченный курица с имбирем, Сет №15

Анжела Болтунова

Очень вкусно Объединение Всё свежайшее, с пылу с жару! Всегда берëм только у вас!

Заказ: Запеченный курица с имбирем, Сет №11, Сырьезная Мидия, Филадельфия Классическая

Диана

Все понравилось, быстрая доставка, вежливые сотрудники, очень вкусная еда

Заказ: 2 × Биг тейсти, Хеппи ролл, Сливочный суп с лососем, Wok Обжорка, Wok с цыпленком классический рис

3. Ресторан «PIZZA-STORE»





Бесплатная доставка при заказе от 999 рублей.







Хиты продаж: пицца Морской Рай, пицца Морская, пицца Паула.





Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!





Картофель фри мини +4 наггетса.





Ресторан «PIZZA-STORE» - 100% положительных отзывов и отличная пицца

Примеры отзывов

Яна

Заказываем в сторе уже давно) Всё как всегда вкусно, быстро и на все 5+! так держать!

Заказ: Филадельфия 23см, Барбекю 23см, Мясной бекон 23см, Курочка Карри 23см, С креветками 23см, Картофель фри биг

Андрей

Здесь действительно вкусно и быстро!!! Смело заказывайте!!!

Заказ: Морской Рай 33см, 2 × Wok с королевскими креветками, Wok с курицей, «Цезарь» с курицей

Мария

всегда беру тут пиццу теперь, ибо тут всегда вкусно и свежее.

Заказ: Доминатор 33см, Двойная пепперони 23см, Wok студенческий, Пивной набор большой, Соус сливочно - чесночный

4. Ресторан «Сушитория»





Бесплатная доставка при заказе от 890 рублей.







Хиты продаж: пицца Cheetos, пицца Империя, пицца Маргарита.





Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!





Ролл Фреш чикен;







Ролл Фреш;







Ролл с крабом.





Ресторан «Сушитория» - 93% положительных отзывов и отличная пицца

Примеры отзывов

Мария

первый раз брала в этом заведении, осталась в приятном восторге. особенно понравился том ям

Заказ: Шаверма по-восточному, WOK яичная лапша, Топпинг: бекон, Том Ям, Деловая колбаса 25см, Картофель Фри

Татьяна

Спасибо за вкусные роллы) и за прекрасный вечер!

Заказ: Комбо 2, Картофель Фри

Алексей

Заказывали в Сушитории первый раз, спасибо большое - всё понравилось! Вкусно

Заказ: Классик, С курицей

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