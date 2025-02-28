Авария из четырех легковушек и одной фуры произошла вчера, 27 февраля, в селе Ворша. Автомобили столкнулись в 15:40 на трассе М-7. Как сообщили в ГАИ, в ДТП пострадали трое человек. По

Авария из четырех легковушек и одной фуры произошла вчера, 27 февраля, в селе Ворша. Автомобили столкнулись в 15:40 на трассе М-7. Как сообщили в ГАИ, в ДТП пострадали трое человек. По предварительной информации, началось все с «БМВ». Легковушка под управлением 28-летнего водителя врезалась во впереди едущий «Фольксваген Поло». От удара последний автомобиль отбросило в правую