Ребенок зацепил руку под работающей цепью.

В областной детской клинической больнице Владимира врачи провели операцию на руке подростка, который получил тяжелую травму во время ремонта своего питбайка. Подробности рассказали в пресс-службе медучреждения.Ребенок зацепил руку под работающей цепью, что привело к разрыву сухожилий и открытым переломам нескольких пальцев.Операция длилась два часа, за которые хирурги восстановили поврежденные ткани и провели остеосинтез. Благодаря профессионализму медицинского персонала, удалось сохранить функциональность пальца и предотвратить возможные осложнения. Напомним, ранее мы писали, что медики Владимира спасли зрение девочке, ткнувшей себе в глаз веткой.