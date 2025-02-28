В октябре прошлого года уже проводилась индексация зарплат на уровне 5,1%,

В марте 2025 года в России, в том числе и во Владимирской области ожидается увеличение заработной платы сотрудников бюджетных организаций на 4,5%. Это решение касается работников, не подпадающих под действие «майских» указов Президента, рассказали в пресс-службе регионального правительства.В октябре прошлого года уже проводилась индексация зарплат на уровне 5,1%, а теперь доход будет доиндексирован до фактического уровня инфляции в регионе за прошлый год.Губернатор Александр Авдеев рекомендовал муниципалитетам также рассмотреть возможность повышения зарплат бюджетникам на местном уровне. На дополнительные индексации будет направлено более 1,1 млрд рублей, из которых около 584 млн рублей предназначены для финансовой поддержки муниципалитетов.Напомним, ранее мы писали, что