Прокуроры нашли серьезные нарушения в овчарне.

Министерство сельского хозяйства Владимирской области выделило грант в размере 6,7 млн рублей на создание семейной фермы, закупив 300 овец и баранов породы «Эдильбай». Однако прокуроры выявили серьезные нарушения: овчарня не имеет дезинфекционного барьера, навоз складируется на земле, а территория не ограждена, что привело к нападению собак на стадо.Фермеров обвинили в неэффективном использовании бюджетных средств и вынесли представление.Напомним, ранее мы писали, что