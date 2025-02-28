Теперь новая дорога от улицы Мира до Юбилейной официально называется Рпенская магистраль. Эту идею сначала одобрила топонимическая комиссия, а 25 февраля вышло официальное постановление

Теперь новая дорога от улицы Мира до Юбилейной официально называется Рпенская магистраль. Эту идею сначала одобрила топонимическая комиссия, а 25 февраля вышло официальное постановление мэрии о переименовании дороги. Также напомним, что с 1 марта по теперь уже Рпенской магистрали будет ходить автобус 21С. Из-за этого он прекращает обслуживать остановки общественного транспорта на улице Мира, Большой