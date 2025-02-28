Подросток чуть не лишился пальца во время ремонта питбайка. Парень случайно подставил руку под работающую цепь. Травматологи Областной детской клинической больницы успели спасти кисть

Подросток чуть не лишился пальца во время ремонта питбайка. Парень случайно подставил руку под работающую цепь. Травматологи Областной детской клинической больницы успели спасти кисть юного пациента. Подросток поступил в больницу с тяжелой травмой руки. У третьего пальца были разорваны сгибатели и разгибатели, также медики диагностировали открытые переломы еще нескольких пальцев. Счет пошел на минуты. В