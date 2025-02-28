Сейчас предусмотрено дополнительно более 36 млн рублей на создание новых или модернизацию старых тепличных хозяйств.

За последние 6 лет во Владимирской области было восстановлено более 36 тысяч гектаров повреждённого и вырубленного леса. Показатель составляет свыше 100 процентов.«Владимирская область находится в крепких середняках, а может даже в числе передовиков в вопросе лесовосстановления. Всё это – благодаря хорошей команде нашего министерства, благодаря тому, что у нас есть лесотехнический колледж, который готовит хороших специалистов. Работа развёрнута практически по всей области, половина региона – это леса», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.Сейчас в регионе готавятся к возможно непростой обстановке с лесными и ландшафтными пожарами. Так, по решению Президента Владимира Путина во Владимирской области до 20230 года продлено действие федерального проекта «Сохранение лесов» уже в составе нового нацпроекта «Экологическое благополучие».Предусмотрено дополнительно более 36 млн рублей на создание новых или модернизацию старых тепличных хозяйств. Деньги будут выделены уже в следующем году.