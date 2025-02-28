В марте этого года сотрудникам бюджетных организаций увеличат зарплату на 4,5%. Это касается тех категорий, на которые не распространяется действие «майских» указов Президента РФ, отметили в

В марте этого года сотрудникам бюджетных организаций увеличат зарплату на 4,5%. Это касается тех категорий, на которые не распространяется действие «майских» указов Президента РФ, отметили в правительстве области. В октябре прошлого года работникам бюджетных организаций уже проводили опережающую индексацию зарплаты на 2025 год на уровень инфляции в 5,1%. Теперь доход доиндексируют до официального уровня инфляции