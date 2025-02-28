Сотрудники МЧС провели тренировку в Областной психиатрической больнице №2. Согласно легенде учений, возгорание произошло в четвертом корпусе. Причем тушить пожар нужно было с учетом

Сотрудники МЧС провели тренировку в Областной психиатрической больнице №2. Согласно легенде учений, возгорание произошло в четвертом корпусе. Причем тушить пожар нужно было с учетом специфики объекта. По задумке, якобы сработала система оповещения. Медики стали срочно эвакуировать пациентов в безопасное место. К зданию прибыли пожарные. Они спасли двоих условно пострадавших. Всего были эвакуированы 54 человека. Из