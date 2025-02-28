В Национальном центре Россия в эти минуты проходит торжественная церемония вручения награды Знание.Премия. Одним из победителей стала Международная выставка-форум Россия, завоевавшая звание лучшего просветительского проекта в категории Добровольчество и патриотизм.

В Национальном центре Россия в эти минуты проходит торжественная церемония вручения награды Знание.Премия. Одним из победителей стала Международная выставка-форум Россия, завоевавшая звание лучшего просветительского проекта в категории Добровольчество и патриотизм.Выставка Россия показала передовые достижения страны и ее граждан за последние десятилетия, собрав успехи всех регионов и отраслей в одной локации. За 248 дней ее посетили более 18,5 млн человек, включая делегации из свыше 120 стран. Было проведено более 17 тысяч мероприятий разных направлений, – сообщили в телеграм-канале Знание.Новости.Знание.Премия считается главной наградой страны в сфере просвещения. Удостоенная премии выставка-форум проходит в соответствии с указом президента Владимира Путина, который лично посещал экспозицию шесть раз.Высокую награду от имени организаторов получила генеральный директор АНО Дирекция выставки достижений Россия Наталья Виртуозова. Она ранее представила ряд масштабных проектов, которые стартуют в марте.