Октябрьский районный суд обязал школу и нескольких учеников выплатить компенсацию за травлю и распространение непристойных снимков девочки. С иском обратилась мать пострадавшей школьницы, которая пыталась защитить честь и достоинство своей дочери. Конфликт начался с того, что одноклассники создали в мессенджере группу, где опубликовали смонтированные фотографии лица девочки с изображениями неприличного характера. Эти снимки быстро разошлись