Суд встал на сторону пострадавшей семьи.

В Октябрьском районном суде Владимира завершилось громкое дело о школьном буллинге. Мама одной из учениц подала в суд на образовательное учреждение и нескольких подростков после того, как над её дочерью жестоко поиздевались.История началась с того, что ученики создали в мессенджере закрытый чат, куда выложили непристойное фото девочки. Как выяснилось позже, снимок был подделкой - его смонтировали в специальной программе. Несмотря на это, фейковое изображение быстро разлетелось по всей школе, став достоянием одноклассников и других учеников.В ходе разбирательства вскрылись и другие неприятные подробности: девочку травили и раньше. Мама неоднократно просила о помощи классного руководителя и социального педагога. Однако сотрудники школы ограничивались лишь обычными «воспитательными беседами», которые не давали никакого результата, и больше ничего не предпринимали для защиты ребенка.Суд встал на сторону пострадавшей семьи. Судья постановил, что и виновные подростки, и сама школа должны выплатить матери и дочери компенсацию за моральные страдания. Точную сумму назначенной выплаты в пресс-службе судов уточнять не стали.