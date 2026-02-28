Лидерами сезонного удешевления стали огурцы, стоимость которых упала на 3,8%.

Росстат представил данные еженедельного мониторинга цен в магазинах Владимирской области, согласно которым инфляция в регионе за минувшие семь дней составила 0,19%.По данным статистического ведомства, наиболее ощутимый рост цен зафиксирован на куриные яйца, стоимость которых увеличилась на 3,9%. Также продолжилось удорожание овощей, входящих в «борщевой набор»: морковь прибавила в цене 2,6%, а картофель — 1,4%. Свежие помидоры стали дороже на 2,5%. В сегменте непродовольственных товаров отмечен рост стоимости телевизоров на 0,9%.В то же время ряд продуктов стал дешеветь. Лидерами сезонного удешевления стали огурцы, стоимость которых упала на 3,8%. Кроме того, за прошедшую неделю незначительно подешевели сливочное и подсолнечное масло, а также мясо птицы.На рынке моторного топлива ситуация остается относительно стабильной: при росте цен на бензин на 0,3%, стоимость дизельного топлива сохранилась на уровне предыдущего периода. Мониторинг цен в регионе продолжается в еженедельном режиме.