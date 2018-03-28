По некоторым данным, Олег Анофриев умер в результате онкологического заболевания. Коллеги высказались о смерти прославленного артиста.

По некоторым данным, Олег Анофриев умер в результате онкологического заболевания. Коллеги высказались о смерти прославленного артиста.Долгая онкологическая болезнь стала причиной смерти одного из самых ярких артистов Советского Союза и России Олега Анофриева, утверждает . Одним из первых информацией поделился телеведущий, актер, шоумен Александр Олешко, который был дружен с легендарным артистом.О смерти Олега Анофриева высказался не менее известный актер Михаил Боярский. "Олег – замечательный актер. Великолепный певец. Нет такого ребенка, который бы не слышал его голос, не узнавал бы его. Он озвучивал огромное количество мультиков. Потом он очень порядочный человек. Большая утрата..." – цитирует звезду фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" РЕН-ТВ.Не остался в стороне и прославленный артист Валентин Гафт. "Казалось, он будет жить вечно, энергичный, с хорошим юмором, замечательный человек. Он ко мне очень хорошо относился, а я к нему. Это просто отдельная судьба, можно посмотреть на его трудный путь. Он сделал себе дорогу, и его узнали все", – заключил актер.По словам Гафта, Анофриев был добрым, обаятельным и "попадал в душу детей и взрослых". "Это талантливый человек, который редко появлялся на экране, но, когда появлялся, я телевизор уже не выключал", – приводит слова Валентина Гафта .