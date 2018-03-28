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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-a-vashu-ostanovku-regulyarno-chistyat-ot-snega.html" target="_blank">А вашу остановку регулярно чистят от снега?</a> - Проверяют чистоту на остановках. Погода продолжает преподносить нам сюрпризы в виде снега и минусовых температур. А значит, дорожным службам приходится очищать улицы и дороги города от наледи. При этом остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы сотрудники Центра управления городскими дорогами стараются убирать и обрабатывать ночью, чтобы с раннего утра владимирцы свободно могли поехать на работу и учёбу.