Проверяют чистоту на остановках. Погода продолжает преподносить нам сюрпризы в виде снега и минусовых температур. А значит, дорожным службам приходится очищать улицы и дороги города от наледи. При этом остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы сотрудники Центра управления городскими дорогами стараются убирать и обрабатывать ночью, чтобы с раннего утра владимирцы свободно могли поехать на работу и учёбу.
28.03.2018
Проверяют чистоту на остановках. Погода продолжает преподносить нам сюрпризы в виде снега и минусовых температур. А значит, дорожным службам приходится очищать улицы и дороги города от наледи. При этом остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы сотрудники "Центра управления городскими дорогами" стараются убирать и обрабатывать ночью, чтобы с раннего утра владимирцы свободно могли поехать на работу и учёбу.