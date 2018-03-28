Роль красавицы Тани Огневой из культового фильма Разные судьбы принесла Татьяне Пилецкой всесоюзную славу. Актриса, которой вскоре исполнится 90, в программе Судьба человека рассказала о влиянии той роли на ее жизнь и о женском счастье, которое пришло, когда ей было уже за 40.

Роль красавицы Тани Огневой из культового фильма "Разные судьбы" принесла Татьяне Пилецкой всесоюзную славу. Актриса, которой вскоре исполнится 90, в программе "Судьба человека" у Бориса Корчевникова вспоминает, что тогда ей стало приходить огромное количество писем от поклонников. Кто-то признавался в любви, а кто-то и упрекал в черствости и эгоизме.Роль эта настолько "приклеилась" к самой Пилецкой, что возникли сложности с режиссерами: они с трудом представляли ее в другом амплуа.Женская судьба самой актрисы тоже прошла через очень разные этапы. В 18 она вышла замуж за выпускника военно-морского училища и после выпуска даже уехала с ним "служить" под Мурманск, но уже через год уехала в Москву на сеъмкиПилецкая признается: они были, конечно, очень разными людьми. Несмотря на это, брак их длился 15 лет. А теплые чувства к первому мужу актриса сохраняет до сих пор.На развод она решилась, когда влюбилась в актера Вячеслава Тимошина. Но и этот брак распался после того, как Пилецкая узнала об измене супруга.Актриса признается: она уже не верила, что обретет женское счастье. Но когда ей было уже за 40 Татьяна Пилецкая встретила мужчину, с которым они вместе уже 45 лет. С Борисом Агешиным они хоть и разные, но, говорит актриса, отлично дополняют друг друга.О том, что пришлось пережить семье Пилецкой во время Великой Отечественной войны, как рисовал ее портрет Петров-Водкин и был ли у нее роман с Марком Бернесом, Татьяна Пилецкая рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".