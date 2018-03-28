Город готовится к празднованию Пасхи

Антитеррористическая комиссия проверила храмы в Костроме.В нее вошли сотрудники ФСБ, полиции, МЧС и других ответственных ведомств. Сейчас город готовится к празднованию Пасхи. Оперативники уже осмотрели Богоявленско-Анастасиин монастырь, Иоанно-Златоустовскую церковь, Церковь Святого Православного Иоанна Кронштадтского и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.По каждому объекту члены антитеррористической комиссии составили акты о проверке и выдали рекомендации для устранения замечаний.