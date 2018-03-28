Автобус с журналистами в салоне загорелся во время рейда по противопожарной безопасности в торговых центрах Владимира. Всех представителей СМИ оперативно высадили из задымленного салона, а водитель воспользовался огнетушителем.

Автобус с журналистамив салоне загорелся во время рейда по противопожарной безопасности в торговыхцентрах Владимира. Всех представителей СМИ оперативно высадили из задымленногосалона, а водитель воспользовался огнетушителем.В момент происшествия в транспорте находилось около 15 человек. Когдажурналистов местных телеканалов, радио, газет и интернет-ресурсов всопровождении представителя пресс-службы МЧС погрузили в ПАЗ, в салоне транспортногосредства уже чувствовался запах выхлопов. Водитель предупредил, что они немного попадают в салон. По пути от главного управления МЧС запах газов всалоне усилился, а также появилось небольшое задымление. Чтобы избавиться отвони, окна открыли нараспашку – на сквозняке запах быстро выветрился.После проверки пожарной безопасностиЦентрального универмага и учебной эвакуации журналистов на том же самомнеисправном автобусе повезли к другой локации. Позже в салоне снова стало дымно.В какой-то момент клубы смога повалили из коробки передач, вспыхнул огонь.Водителю пришлось затормозить на обочине.При эвакуации через двери автобусажурналисты в составе 15 человек снимали происходящее на видео. Когда всевыбежали из салона, водитель обежал автобус и, войдя через пассажирскую дверь,добрался до огнетушителя, который находился под задним сидением. Мужчина быстропотушил огонь, передает РЕН ТВ. Пострадавших в этом курьезном происшествии не было.Предположительно, причиной возгоранияпослужило короткое замыкание. Как выяснилось позже, сам автобус, который былпредоставлен для транспортировки журналистов, числился в резерве.Напомним, после пожара в ТЦ"Зимняя вишня" в Кемерове, который унес жизни 64 человек, по всейстране проводятся рейды по проверке безопасности в торговых центрах.