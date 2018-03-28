В Алтайском крае введен режим ЧС, а в Ростове 28 марта эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра Мегамаг, Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Алтайском крае введен режим ЧС, а в Ростове 28 марта эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мегамаг", Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Нижегородском районе по "горячим" следам раскрыто убийство мужчины пишет Подозреваемогозадержали. Оказалось, что ранее он уже был судим. По версии следствия, 24 мартапри распитии спиртных напитков на улице Горького Нижнего Новгорода 29-летнийпотерпевший оскорбил сожительницу нового знакомого. Тот, вступившись за женщину,нанес ему ножевое ранение в шею, после чего скрылся. Потерпевший дошел досвоего дома, но от полученного ранения скончался в подъезде.Губернатор Алтайского края АлександрКарлин с 27 марта ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-заобрушившегося паводка. В регионе подтоплено 3554 приусадебных участка и 1224жилых дома в 69 населенных пунктах, передает Краевому ГУ МЧС поручено организоватьмониторинг обстановки и обеспечить контроль выполнения мер по предупреждениюразвития ЧС.В Ростове 28 марта эвакуировали посетителей исотрудников торгового центра "Мегамаг" из-за не представляющейопасности бесхозной сумки, сообщает Оказалось, что в сумкенет ничего опасного. В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме.В Татарстане суд арестовал имущество "Госжилфонда" (ГЖФ) по делу Татфондбанкана 9,9 миллиарда рублей, передает Судналожил арест до 16 мая на принадлежащие ГЖФ акции "АК БАРС"Банка деньги и отказал в аресте 18 земельных участков кадастровой стоимостью2,6 миллиарда рублей. По версии следствия, руководство Татфондбанка, зная опредбанкротной ситуации в кредитной организации, незаконно вывело имущество,находящееся в залоге по ряду кредитных договоров.Мужчинаугнал ведомственный автомобиль в Тобольске, чтобы доехать до работы, пишетАвтомобиль он похитил похитилс территории охраняемого служебного гаражного бокса. Однако злоумышленник попалв ДТП на автодороге Тобольск-Байгара и был задержан правоохранителями. В ходеразбирательств он мотивировал свой поступок, тем, что спешил доехать до работыи не нашел другого выхода, как позаимствовать транспорт.Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусовзаявил, что будет предлагать в Москве закрыть границу с республикой Беларусь, передает По его мнению, выход на рынок Россиибелорусских сельхозпроизводителей уронил цены на молочную продукцию и оставляетбез прибыли омских животноводов. Поддержат ли на федеральном уровне инициативуомского чиновника, пока неизвестно.15-летний житель города Можга в Удмуртии совершилшесть преступлений за час, сообщает Подросток осужден за серию грабежей и разбоев. Установлено,что он нападал на сверстников в возрасте от 14 до 17 лет, избивал их и отбирал деньги.В отношении осужденного проведена судебно-психиатрическая экспертиза, котораяпризнала парня вменяемым. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5лет лишения свободы условно с испытательным сроком год.Дом общественника городаДегтярска Свердловской области Валерия Малыгина, который выступает противсброса в карьер опасных техногенных отходов, в ночь на 28 марта неизвестныезакидали бутылками с коктейлем Молотова, пишет Я был в ванной комнате на мансардном этаже, когда вдругуслышал хлопок у окна. Я не сразу придал значение этому звуку.Но когда я вышел из ванной, то увидел, что на балконпервого этажа уже протекают огненные капли. Я тут же рванул наверх,а там уже вовсю полыхает лоджия, – рассказал мужчина. Если бы не стоявший на траектории следования бутылокстеклопакет, деревянный дом выгорел бы до основания.По информации портала находившегося в отъезде волгоградцамошенники лишили квартиры. Возбуждено уголовное делопо факту мошенничества с недвижимостью. Мужчина рассказал, что был вынужденпереехать в другой город, чтобы ухаживать за пожилым родственником. С тех порволгоградец лишь изредка наведывался в областной центр и проверял состояниежилья. Во время очередного визита он с изумлением обнаружил в своей квартиренезнакомцев. Новые жильцы понятия не имели о том, что недвижимость на самомделе им не принадлежит. Выяснилось, что ещё в 2016 году некие мошенникиизготовили поддельный договор купли-продажи, по которому право собственности наквартиру перешло к другим лицам. С того момента жилье успели дваждыперепродать.Каксообщает вБашкирии раскрыли похищение 20-летнего уфимца. Выяснилось, что вечером 25 мартазнакомый и несколько незнакомых людей похитили и удерживали в своей квартире молодогочеловека. Злоумышленники требовали, чтобы он оформил крупный кредит дляних на свое имя. Для этой цели они привезли его в офис одного из банков. Вовремя оформления документов парень обратился за помощью к сотрудникам банка, тепомогли ему сбежать. В течение нескольких часов сотрудниками правоохранительныхорганов были установлены подозреваемые – несколько уфимцев в возрасте от 20 до26 лет.