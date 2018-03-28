Ложную информацию о числе жертв трагедии в Кемерово подхватили некоторые топовые блогеры – среди них и известный ютубер Николай Соблолев. Однако гнев пользователей, обвинивших его в публикации фэйков, вынудил популярного сетевого деятеля удалить посты.

Ложную информацию о числе жертв трагедии в Кемеровоподхватили некоторые топовые блогеры – среди них и известный "ютубер"Николай Соблолев. Однако гнев пользователей, обвинивших его в публикациифэйков, вынудил популярного сетевого деятеля удалить посты.Пост о том, как власти, якобы, скрывают от общественностиистинное число жертв пожара в "Зимней вишне", исчез со страницыканала Соболева в YouTube.Свои действия блогер объяснил тем, что на волне эмоций транслировал информацию,поступавшую в том числе и от родственников пострадавших при пожаре."Я рассказал о ней, как и многие другие издания,отметив, что информация ничем не подтверждена и доверять ей – нельзя. Моейцелью было поднять проблему для того, чтобы больше такого не происходило. Яимею право об этом говорить, как и любой другой гражданин нашей страны, я такжехожу в торговые центры и переживаю за безопасность. Себя и своих близких",– приводит слова ютубера телеграм-канал Super.Блогер заверяет, что не преследовал никаких корыстных целей– и уж тем более не намеревался сеять панику. Также не должно быть и ассоциацийс пранкером Вольновым: Соболев утверждает, что блогерское сообщество презираетто, чем занимается сетеовй тролль с Украины и не поддерживает его такназываемые "шутки".В то же время, как выяснили Dni.Ru, несмотря на извинения, свои "обличительные публикации"из других социальных сетей – к примеру, со своей страницы во "ВКонтакте"– блогер не удалил. Хотя ссылки на скандальное видео там не работают.Как писали Dni.Ru, ложную информацию распространил украинский пранкер. Евгений Вольнов 25 марта опубликовал на своем YouТube-канале аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.Вольнов выдавал себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 жертв, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов".Сотрудники были шокированы. Они отметили, что, по их данным, число жертв не превышает 70. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела в морг еще не поступали. По последним данным, жертвами пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" признаны 64 человека.