Ряд арабских СМИ распространили в интернете фото, на которых видно, как проходит вывод боевиков в районе города Арбин на территории Восточной Гуты, рядом с Дамаском. Под снимками говорится, что процесс проходит под контролем правительственных войск и российских военных специалистов. Впрочем, российские журналисты утверждают, что их сирийские коллеги до конца не разобрались и на фото не военные, а добровольцы группы Вагнера, поддерживающие армию Асада в Сирии.

Ряд арабских СМИ распространили в интернете фото, на которых видно, как проходит вывод боевиков в районе города Арбин на территории Восточной Гуты, рядом с Дамаском. Под снимками говорится, что процесс проходит под контролем правительственных войск и российских военных специалистов. Впрочем, российские журналисты утверждают, что их сирийские коллеги до конца не разобрались и на фото не военные, а добровольцы группы "Вагнера", поддерживающие армию Асада в Сирии.Чтобы удостовериться вправильности своих предположений журналисты обратились к военным экспертам.Профессионалы детально изучили снимки и сделали заключение, что люди в военнойформе – это российские добровольцы из "Вагнера". На фото хорошо различимы отдельныедетали экипировки. Они, по заявлениям специалистов, не принадлежат нироссийским, ни сирийским военным.Эксперты рассказали, чтолюди, запечатленные на снимках, одеты в камуфляжные костюмы "Горка" и снаряженыпоясными продовольственными сумками "Спецоснащение". Кроме того, в арсеналебойцов разгрузочные жилеты 6Ш112, ремни "ДОЛГ-М2" и "ДОЛГ-М3". Впрочем, главныйпризнак добровольца – его позывной, который попал в кадр – Аскольд.Из полученных материалованалитики сделали вывод, что бойцы группы Вагнера занимаются выяснением того,кто из боевиков не причастен к тяжким преступлениями и готов выйти из тени, акто входит в число террористов и заслуживает разбирательства в соответствии с местнымизаконами.Сирийские властипрекрасно понимают, что допустить выхода бандитов в общем потоке людей с территорииВосточной Гуты нельзя. Ведь радикалы, на чьих руках кровь сирийцев, не готовы кмирной жизни и снова возьмутся за оружие. В то же время, в числе противников БашараАсада есть и люди, готовые вернуться к нормальной жизни. К настоящему времени людиуже эвакуировались из Харасты, Арбина, Замалки, Хаззы, Джобара и ряда других населенныхпунктов.Основанная часть боевиковв районе Дамаска была раздроблена на три района. Центральный и южный ужекапитулировали под угрозой уничтожения. Главным очагом сопротивления вВосточной Гуте остается пункт Дума.Как напоминает , российскиедобровольцы Вагнера принимали непосредственное участие в ряде вооруженныхконфликтов с исламистами в Сирии. К примеру, именно они боролись с террористамив провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс.