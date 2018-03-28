Ксения Бородина не постеснялась признать, что ошиблась. Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 высказалась о тех, кто пытается нажиться на горе людей.

Ксения Бородина не постеснялась признать, что ошиблась. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" высказалась о тех, кто пытается нажиться на горе людей.Сегодня, 28 марта, в России траур по жертвам смертоносного пожара в Кемерово, который унес жизни нескольких десятков человек. Самое ужасное, что большинство из них – дети. Примечательно, что в социальных сетях муссировалась информация о том, будто жертв трагедии в разы больше. Поддалась этим инсинуациям и ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина.Однако она сумела найти в себе силы и извинилась за то, что распространила "фейк". "Кемерово мы скорбим вместе с вами 🙌 P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы 😔 На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.", – написала телеведущая на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Многочисленные подписчики живо отреагировали на пост. "Ужас, как же их много, целые семьи... нет слов... только слезы", "Сердце болит, почему вот так (((((((", "Почему? Зачем? Столько ангелов, до сих пор я не пришла в себя", "Царствие небесное всем погибшим. Челябинск скорбит", "Сколько бы не было, в голове не укладывается что это случилось. Дети милые пусть земля будет пухом. Родителям и родственникам глубокое соболезнования. Страшнейшая мировая трагедия", – высказались опечаленные подписчики.Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.