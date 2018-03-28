Брат Сергея Мавроди отказался хоронить основателя финансовой
пирамиды МММ в семейном склепе на Хованском кладбище. Родственник не хочет,
чтобы Сергей был погребен рядом с родителями.
Брат Сергея Мавроди отказался хоронить основателя финансовой
пирамиды МММ в семейном склепе на Хованском кладбище. Родственник не хочет,
чтобы Сергей был погребен рядом с родителями.
Место, где планировали похоронить создателя МММ, расположено
в новой Москве. Права на распоряжение семейной усыпальницей принадлежат брату
финансиста Вячеславу. По сообщениям РИАМО из-за семейных дрязг похороны Мавроди не смогут провести ранее 2
апреля.
Вячеслав – младший брат основателя МММ. В 2000-х годах мужчина отбыл пятилетний срок
по делу о незаконной банковской деятельности и нелегальном обороте драгоценных
металлов.
После Провала МММ братья в пух и прах разругались. Вячеслав создал свою финансовую империю – "Систему взаимных добровольных
пожертвований МММ-96", которую позже несколько раз переименовывал: "МММ-96",
"МММ-97" и Всемирная СВДП. Центральный офис созданных младшим Мавроди
организаций находился в Москве, а отделения действовали в Астрахани, Воронеже,
Калининграде, Минеральных Водах и других российских городах.
Принцип работы пирамиды Вечаслава был тем же: новые вклады обеспечивали
доходность предшествующих. Суд установил, что своими действиями Мавроди-младший причинил гражданам
ущерб на сумму более 3 миллиардов 800 миллионов неденоминированных рублей.
Как писали Dni.Ru, 25 марта Сергея Мавроди увезли в больницу
с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал
прохожий – предприниматель жаловался на слабость и боли в сердце. Вскоре после госпитализации финансист умер.