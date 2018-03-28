Брат Сергея Мавроди отказался хоронить основателя финансовой пирамиды МММ в семейном склепе на Хованском кладбище. Родственник не хочет, чтобы Сергей был погребен рядом с родителями.

Брат Сергея Мавроди отказался хоронить основателя финансовойпирамиды МММ в семейном склепе на Хованском кладбище. Родственник не хочет,чтобы Сергей был погребен рядом с родителями.Место, где планировали похоронить создателя МММ, расположенов новой Москве. Права на распоряжение семейной усыпальницей принадлежат братуфинансиста Вячеславу. По сообщениям РИАМО из-за семейных дрязг похороны Мавроди не смогут провести ранее 2апреля.Вячеслав – младший брат основателя МММ. В 2000-х годах мужчина отбыл пятилетний срокпо делу о незаконной банковской деятельности и нелегальном обороте драгоценныхметаллов.После Провала МММ братья в пух и прах разругались. Вячеслав создал свою финансовую империю – "Систему взаимных добровольныхпожертвований МММ-96", которую позже несколько раз переименовывал: "МММ-96","МММ-97" и Всемирная СВДП. Центральный офис созданных младшим Мавродиорганизаций находился в Москве, а отделения действовали в Астрахани, Воронеже,Калининграде, Минеральных Водах и других российских городах.Принцип работы пирамиды Вечаслава был тем же: новые вклады обеспечивалидоходность предшествующих. Суд установил, что своими действиями Мавроди-младший причинил гражданамущерб на сумму более 3 миллиардов 800 миллионов неденоминированных рублей.Как писали Dni.Ru, 25 марта Сергея Мавроди увезли в больницус автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвалпрохожий – предприниматель жаловался на слабость и боли в сердце. Вскоре после госпитализации финансист умер.