Весьма вероятно сменилось на без всякого
сомнения. Это единственное, что отличает презентацию, с помощью которой
Лондон убедил США и страны ЕС выслать российских дипломатов. В МИД России
назвали этот документ провалом Терезы Мэй.
"Весьма вероятно" сменилось на "без всякого
сомнения". Это единственное, что отличает презентацию, с помощью которой
Лондон убедил США и страны ЕС выслать российских дипломатов. В МИД России
назвали этот документ "провалом Терезы Мэй".
Презентация, содержащая официальное мнение британских
властей по "делу Скрипаля", опубликована в СМИ. Главная мысль
документа, который был представлен иностранным дипломатам на брифинге в
посольстве Великобритании в Москве 22 марта, следующая: Россия "без
малейшего сомнения" виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери
Юлии.
Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили 4 марта без сознания возле
одного из торговых центров в в британском Солсбери. Утверждается, что они
находятся в больнице в критическом состоянии – хотя Лондон не представил даже
ни одного снимка пострадавших. Тем не менее, британские власти утверждают, что
бывшего разведчика отравили нервно-паралитическим ядом "российского
происхождения" и обвиняет в покушении Москву. В знак "солидарности"
с Великобританией более 20 стран мира, включая США и Канаду, выслали со своей
территории российских дипломатов.
Манипуляцией общественным мнением назвала публикацию
британской презентации официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это
провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным
мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести
картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке",
– написала Захарова в Facebook.
Титульный лист презентации состоит из заголовка и даты. Далее представлена хронология инцидента, начиная с госпитализации Сергея Скрипаля и вплоть до высылки российских дипломатов. Последующие два листа озаглавлены как "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние „Новичка“". Здесь подробно описан препарат, с помощью которого, по мнению Лондона, отравили Скрипалей, передает
Особенно понравился комментаторам слайд под заголовком "Длинный список враждебных действий России" – из 12 пунктов. Пользователей сети позабавил пункт о "взломе эстонского интернета в 2007 году".