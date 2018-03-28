Весьма вероятно сменилось на без всякого сомнения. Это единственное, что отличает презентацию, с помощью которой Лондон убедил США и страны ЕС выслать российских дипломатов. В МИД России назвали этот документ провалом Терезы Мэй.

"Весьма вероятно" сменилось на "без всякогосомнения". Это единственное, что отличает презентацию, с помощью которойЛондон убедил США и страны ЕС выслать российских дипломатов. В МИД Россииназвали этот документ "провалом Терезы Мэй".Презентация, содержащая официальное мнение британскихвластей по "делу Скрипаля", опубликована в СМИ. Главная мысльдокумента, который был представлен иностранным дипломатам на брифинге впосольстве Великобритании в Москве 22 марта, следующая: Россия "безмалейшего сомнения" виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочериЮлии.Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили 4 марта без сознания возлеодного из торговых центров в в британском Солсбери. Утверждается, что онинаходятся в больнице в критическом состоянии – хотя Лондон не представил дажени одного снимка пострадавших. Тем не менее, британские власти утверждают, чтобывшего разведчика отравили нервно-паралитическим ядом "российскогопроисхождения" и обвиняет в покушении Москву. В знак "солидарности"с Великобританией более 20 стран мира, включая США и Канаду, выслали со своейтерритории российских дипломатов.Манипуляцией общественным мнением назвала публикациюбританской презентации официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Этопровал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественныммнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шестикартинок приняты решения ответственности государства в химической атаке",– написала Захарова в Facebook.Титульный лист презентации состоит из заголовка и даты. Далее представлена хронология инцидента, начиная с госпитализации Сергея Скрипаля и вплоть до высылки российских дипломатов. Последующие два листа озаглавлены как "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние „Новичка“". Здесь подробно описан препарат, с помощью которого, по мнению Лондона, отравили Скрипалей, передаетОсобенно понравился комментаторам слайд под заголовком "Длинный список враждебных действий России" – из 12 пунктов. Пользователей сети позабавил пункт о "взломе эстонского интернета в 2007 году".