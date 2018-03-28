В школе рассказали о поведении педагога на пожаре. По их словам, вины на их коллеги нет.

В школе рассказали о поведении педагога на пожаре. По их словам, вины на их коллеги нет.Школа в поселке Трещевский, что в 40 километрах от Кемерова, закрыта. Именно тут учились дети из злополучного 5 "А", которые погибли в торговом центре "Зимняя вишня". Сразу после трагедии в учебное заведение стали рваться журналисты. Особенно их интересовала учительница Оксана Евсеева, которую сегодня многие обвиняют в смерти учеников. Якобы Оксана оставила детей в запертом кинозале и пошла за покупками. Поэтому и выжила."Родители и учительница действительно не пошли на мультик – он совсем для маленьких, – рассказал директор школы Павел Орлинский. – Но никто из них не просил запирать детей! Если бы вы знали Оксану Николаевну, у вас бы даже мыслей таких не было. В чем она виновата? В том, что осталась жива?""Оксана Николаевна не виновата вообще ни в чем, – уверена мама погибшей пятиклассницы Вероники. – Мы были вместе с ней. Она рвалась в бой, просила маску... Детей и раньше закрывали в залах – делали это сами билетерши. До конца сеанса оставалось минут 15. Как нам начали звонить дети: "Мы задыхаемся и горим!" Пока мы добежали наверх, там, на 4-м этаже, уже было оцепление, дым валили из всех щелей. Мы плакали, просили маски, дайте нам хотя бы на три-четыре минуты, чтобы вытащить своего ребенка. Учительница была с нами".По словам коллег, Оксана Евсеева отказалась возвращаться домой в поселок. "Сейчас она в Кемерово, поддерживает родителей", – цитирует директора школы Но, очевидно, жизнь этой учительницы, которая оставила доверенных ей детей, а сама пошла за покупками, и выжила в итоге, как и билетерши, которая заперла кинозал, закончилась. Родные погибших, если достанут их, то устроят самосуд. Да и жить со знанием, что ты угробил столько душ, это, знание ли, ужас.