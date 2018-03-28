Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала после публикации в своем микроблоге поста о трагедии в Кемерове. Девушка интригует своим молчанием.

Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала после публикации в своем микроблогепоста о трагедии в Кемерове. Девушка интригует своим молчанием.Поклонники привыкли к Instagram-атаке звезды. Ольга настоящийстахановец соцсети. За день она выкладывает до 20 коротких видео и фотографий.Но после траурного сообщения артистка не написала ни слова.Вероятно, теледива понимает, как неуместны будут еенесерьезные публикации на фоне ужасного несчастья, а может испугалась обвиненийв желании попиариться на горе россиян и "ушла в подполье". В любом случае последствия пожара потрясли Бузову. "У меня, как и у всех нормальных людей, разбитоесостояние уже вторые сутки...В связи с этой трагедией", -откровенно призналасьОльга в последней публикации.Ниже певица написала, что испытывает чувство горечи и стыда за сотрудников "Зимней вишни". По мнению звезды трагедия произошла прежде всего из-за их халатности и безответственности.Телеведущая призвала всех подумать о будущем России – о детях. "Всех, ктоработает в больших учреждениях проверить тщательно систему безопасности, вшколах ввести уроки о том, как вести себя при аварийных ситуациях. Быть всегдавнимательным и бдительным при любых ситуациях", – написала Бузова.Также девушка потребовала от подписчиков перестать оскорблятьдруг друга. "Ненависть порождает еще большую ненависть", -добавила телезвезда.Напомним, что торговыйцентр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным,погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были вкинотеатре. Они попали в западню – двери одного из заловоказались запертыми.