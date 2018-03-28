Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала после публикации в своем микроблоге
поста о трагедии в Кемерове. Девушка интригует своим молчанием.
Телеведущая и певица Ольга Бузова пропала после публикации в своем микроблоге
поста о трагедии в Кемерове. Девушка интригует своим молчанием.
Поклонники привыкли к Instagram-атаке звезды. Ольга настоящий
стахановец соцсети. За день она выкладывает до 20 коротких видео и фотографий.
Но после траурного сообщения артистка не написала ни слова.
Вероятно, теледива понимает, как неуместны будут ее
несерьезные публикации на фоне ужасного несчастья, а может испугалась обвинений
в желании попиариться на горе россиян и "ушла в подполье". В любом случае последствия пожара потрясли Бузову. "У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое
состояние уже вторые сутки...В связи с этой трагедией", -откровенно призналась
Ольга в последней публикации.
Ниже певица написала, что испытывает чувство горечи и стыда за сотрудников "Зимней вишни". По мнению звезды трагедия произошла прежде всего из-за их халатности и безответственности.
Телеведущая призвала всех подумать о будущем России – о детях. "Всех, кто
работает в больших учреждениях проверить тщательно систему безопасности, в
школах ввести уроки о том, как вести себя при аварийных ситуациях. Быть всегда
внимательным и бдительным при любых ситуациях", – написала Бузова.
Также девушка потребовала от подписчиков перестать оскорблять
друг друга. "Ненависть порождает еще большую ненависть", -
добавила телезвезда.
Напомним, что торговый
центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным,
погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в
кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов
оказались запертыми.