Депутаты, входящие в состав Совета Думы, пришли сегодня, в День национального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре, на Манежную площадь, где расположился мемориал в память о погибших в страшном пожаре людях. В руках они принесли цветы, которые возложили к месту, куда уже в течение нескольких дней приходят москвичи и гости столицы для того, чтобы выразить свою скорбь.
Депутаты, входящие в состав Совета Думы, пришли сегодня, в День национального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре, на Манежную площадь, где расположился мемориал в память о погибших в страшном пожаре людях. В руках они принесли цветы, которые возложили к месту, куда уже в течение нескольких дней приходят москвичи и гости столицы для того, чтобы выразить свою скорбь.
Среди тех, кто пришел к мемориалу, были руководители нижней
палаты парламента, лидеры всех фракций, главы комитетов, их первые заместители.
Все вместе они приняли решение после заседания Совета Госдумы прийти на в центр
Москвы, где возложили цветы к мемориалу памяти пожара в Кемерово.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов
принять всех необходимые меры, которые позволят не допустить повторения
кемеровской трагедии. В то же время, председатель нижней палаты парламента
считает, что торопиться с выводами о причинах и виновниках пожара не стоит. "Пока
расследование не завершится, выводы делать рано", – сказал он.
Председатель нижней палаты парламента поручил думскому комитету
по безопасности и противодействию коррупции совместно с другими комитетами
подготовить комплексные предложения об изменениях законодательства после пожара
в торговом центре Кемерово. Володин, в частности, призвал коллег обратить
внимание на формы собственности ТЦ и подобных организаций, отметив, что для них
по-разному регулируется лане проведение проверок.
Отметим, что предыдущее заседание Совета Госдумы и пленарное
заседание (состоялись 26 и 27 марта, соответственно – Прим. ред.) начинались с
минуты молчания в память о жертвах кемеровской трагедии. Председатель нижней
палаты Вячеслав Володин выразил соболезнования родственникам погибших в огне и пожелал
скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ближайшее время депутаты намерены пригласить в Думу представителей
МЧС, Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств. От них народные
избранники рассчитывают получить информацию о расследовании причин трагедии и
принятых мерах по недопущению повторения подобных происшествий.
Напомним, среду, 28 марта, президент Владимир Путин объявил по
всей стране днем общенационального траура. В этот день в России, представительствах
и учреждениях страны за рубежом приспущены государственные флаги. Также учреждениям
культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные
мероприятия и передачи.
Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
В результате пожара пострадали 76 человек (из них 27 – несовершеннолетние).