Депутаты, входящие в состав Совета Думы, пришли сегодня, в День национального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре, на Манежную площадь, где расположился мемориал в память о погибших в страшном пожаре людях. В руках они принесли цветы, которые возложили к месту, куда уже в течение нескольких дней приходят москвичи и гости столицы для того, чтобы выразить свою скорбь.

Депутаты, входящие в состав Совета Думы, пришли сегодня, в День национального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре, на Манежную площадь, где расположился мемориал в память о погибших в страшном пожаре людях. В руках они принесли цветы, которые возложили к месту, куда уже в течение нескольких дней приходят москвичи и гости столицы для того, чтобы выразить свою скорбь.Среди тех, кто пришел к мемориалу, были руководители нижнейпалаты парламента, лидеры всех фракций, главы комитетов, их первые заместители.Все вместе они приняли решение после заседания Совета Госдумы прийти на в центрМосквы, где возложили цветы к мемориалу памяти пожара в Кемерово.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-депутатовпринять всех необходимые меры, которые позволят не допустить повторениякемеровской трагедии. В то же время, председатель нижней палаты парламентасчитает, что торопиться с выводами о причинах и виновниках пожара не стоит. "Покарасследование не завершится, выводы делать рано", – сказал он.Председатель нижней палаты парламента поручил думскому комитетупо безопасности и противодействию коррупции совместно с другими комитетамиподготовить комплексные предложения об изменениях законодательства после пожарав торговом центре Кемерово. Володин, в частности, призвал коллег обратитьвнимание на формы собственности ТЦ и подобных организаций, отметив, что для нихпо-разному регулируется лане проведение проверок.Отметим, что предыдущее заседание Совета Госдумы и пленарноезаседание (состоялись 26 и 27 марта, соответственно – Прим. ред.) начинались сминуты молчания в память о жертвах кемеровской трагедии. Председатель нижнейпалаты Вячеслав Володин выразил соболезнования родственникам погибших в огне и пожелалскорейшего выздоровления пострадавшим.В ближайшее время депутаты намерены пригласить в Думу представителейМЧС, Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств. От них народныеизбранники рассчитывают получить информацию о расследовании причин трагедии ипринятых мерах по недопущению повторения подобных происшествий.Напомним, среду, 28 марта, президент Владимир Путин объявил повсей стране днем общенационального траура. В этот день в России, представительствахи учреждениях страны за рубежом приспущены государственные флаги. Также учреждениямкультуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательныемероприятия и передачи.Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняявишня" в Кемерово 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.В результате пожара пострадали 76 человек (из них 27 – несовершеннолетние).