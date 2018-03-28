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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-chs-v-avtobuse-mchs.html" target="_blank">ЧС в автобусе МЧС</a> - МЧС по Владимирской области прославилось на всю страну. Спустя два дня после Кемеровской трагедии - региональное министерство по чрезвычайным ситуациям предоставило журналистам автобус для проверки местных торговых центров на противопожарную безопасность. Но пожарные сами попали в курьёзную ситуацию. Их автобус марки ПАЗ загорелся прямо во время движения. Работники средств массовой информации могли в буквальном смысле сгореть на работе.