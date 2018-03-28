Жители Кемерово попрощались с погибшими на пожаре
в ТЦ Зимняя вишня. Обезумевшие от горя люди в слезах и отчаянии просили
прощения у детей, жизнь которых унесла трагедия.
Жители Кемерово попрощались с погибшими на пожаре
в ТЦ "Зимняя вишня". Обезумевшие от горя люди в слезах и отчаянии просили
прощения у детей, жизнь которых унесла трагедия.
Родственники рассказывали
о своем горе, будто бы становясь ближе в этот момент к своим умершим близким. Тела
некоторых из них невозможно было узнать, и опознавали их по обуви…
"От моих деток ведь совсем
ничего не осталось вы это знаете? Я их по ботиночкам опознал. Вот и посмотрели
они мультик про зайца", – цитирует одного кемеровчанина Сергея Агаркова "Московский
комсомолец". "Скажите, а вот мне завтра что делать? Все эти дни я был очень
занят... А вот сегодня похороню их. И все? Что дальше? Проснусь и пойду на
работу? Мимо школы пойду, где учились мои дети, мимо их бывшего детсада, мимо
детской площадки. А потом наступит вечер. И как мне его проводить? Главное, не
понятно, зачем теперь все это? Смысл? Мы ведь теперь с женой сироты. Никого у
нас не осталось", – говорит мужчина.
Рядом на скамейке оплакивала детей
родственница семьи. "Кого же я теперь буду уму-разуму учить, с кем же мы будем
играть, болтать?... Гимнасточка моя, тростиночка. Прости нас", – обращается к
погибшей девочке пенсионерка. По храму эхом раздавался крик: "Как всех их сразу
обнять?".
Погибших в "Зимней вишне"
хоронили на разных кладбищах и отпевали тоже в разных местах. Так, в Знаменском
кафедральном соборе отпевали 37-летнюю учительницу Татьяну Дарсалию. На прощание собрались все ученики погибшей. По
словам тети умершего педагога, до сих пор родные и близкие не понимают, почему
она не спаслась, ведь ее нашли возле самой двери кинотеатра, которая бала не
заперта.
Напомним, 28 марта стал днем общенационального
траура в память о 64 погибших, в кемеровском ТЦ
"Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Прибывший в Кемерово 27 марта
глава государства назвал главные факторы, из-за которых произошла трагедия:
преступная халатность и разгильдяйство. Он заверил, что обстоятельства
будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.