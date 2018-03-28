Жители Кемерово попрощались с погибшими на пожаре в ТЦ Зимняя вишня. Обезумевшие от горя люди в слезах и отчаянии просили прощения у детей, жизнь которых унесла трагедия.

Жители Кемерово попрощались с погибшими на пожарев ТЦ "Зимняя вишня". Обезумевшие от горя люди в слезах и отчаянии просилипрощения у детей, жизнь которых унесла трагедия.Родственники рассказывалио своем горе, будто бы становясь ближе в этот момент к своим умершим близким. Теланекоторых из них невозможно было узнать, и опознавали их по обуви…"От моих деток ведь совсемничего не осталось вы это знаете? Я их по ботиночкам опознал. Вот и посмотрелиони мультик про зайца", – цитирует одного кемеровчанина Сергея Агаркова "Московскийкомсомолец". "Скажите, а вот мне завтра что делать? Все эти дни я был оченьзанят... А вот сегодня похороню их. И все? Что дальше? Проснусь и пойду наработу? Мимо школы пойду, где учились мои дети, мимо их бывшего детсада, мимодетской площадки. А потом наступит вечер. И как мне его проводить? Главное, непонятно, зачем теперь все это? Смысл? Мы ведь теперь с женой сироты. Никого унас не осталось", – говорит мужчина.Рядом на скамейке оплакивала детейродственница семьи. "Кого же я теперь буду уму-разуму учить, с кем же мы будемиграть, болтать?... Гимнасточка моя, тростиночка. Прости нас", – обращается кпогибшей девочке пенсионерка. По храму эхом раздавался крик: "Как всех их сразуобнять?".Погибших в "Зимней вишне"хоронили на разных кладбищах и отпевали тоже в разных местах. Так, в Знаменскомкафедральном соборе отпевали 37-летнюю учительницу Татьяну Дарсалию. На прощание собрались все ученики погибшей. Пословам тети умершего педагога, до сих пор родные и близкие не понимают, почемуона не спаслась, ведь ее нашли возле самой двери кинотеатра, которая бала незаперта.Напомним, 28 марта стал днем общенациональноготраура в память о 64 погибших, в кемеровском ТЦ"Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Прибывший в Кемерово 27 мартаглава государства назвал главные факторы, из-за которых произошла трагедия:преступная халатность и разгильдяйство. Он заверил, что обстоятельствабудут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.