Глава ведомства Александр Кирюхин отметил, что сегодня в области в круглосуточном режиме работают 5 ангиографов, которые позволяют экстренно оперировать пациентов.

Департамент здравоохранения Владимирской области подвел итоги работы за 2017 год и наметил планы на 2018 год.Глава ведомства Александр Кирюхин отметил, что сегодня в области в круглосуточном режиме работают 5 ангиографов, которые позволяют экстренно оперировать пациентов. Поставлены на поток такие высокотехнологичные операции, как операции на магистральных сосудах шеи, ангиопластика, стентирование коронарных сосудов и другие виды оперативных вмешательств.Региональной системе здравоохранения удалось достичь рекордно низких показателей по снижению младенческой смертности, которая в 2017 году составила 5,7 на тысячу родившихся живыми. Кроме того, во Владимирской области планомерно снижается уровень материнской смертности и увеличивается продолжительность жизни.Одна из проблем отрасли – дефицит кадров. Александр Кирюхин рассказал о мерах, предпринятых для уменьшения остроты кадровой ситуации. Это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», льготная ипотека для медиков, которая помогла улучшить жилищные условия более сотни специалистов, единовременные компенсационные выплаты и другие меры соцподдержки. После отмены интернатуры в 2017 году в региональную систему здравоохранения пришло 148 специалистов, что считается рекордным показателем за последние годы. Примерно столько же врачей ожидается в текущем году.Практически во всех районных больницах в прошлом году проводились ремонтные работы, в том числе капитальные. Выделены средства на завершение строительства родильных домов в Коврове и Гусь-Хрустальном, терапевтического корпуса Юрьев-Польской центральной районной больницы, на строительство амбулатории и подстанции скорой медицинской помощи в селе Ляхи Меленковского района.Особое внимание было уделено развитию сельского здравоохранения. В 2018 году из федерального бюджета региону выделено 23,5 млн рублей на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий для населенных пунктов с численностью от 101 до двух тысяч человек. На эти средства планируется приобрести 3 ФАПа и 1 амбулаторию. Кроме того, выделено 49,4 млн рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать жителей населенных пунктов с численностью до 100 человек.Отдельный блок Александр Кирюхин посвятил развитию детского здравоохранения. На эти цели Владимирская область получит из федерального бюджета более 100 млн рублей. Будут приобретены цифровые рентгенодиагностические комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование. Также в регионе планируется строительство современного инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, что в значительной мере повысит уровень инфекционной безопасности детского населения. Проект уже нашел поддержку у Губернатора области Светланы Орловой и у руководства Министерства здравоохранения РФ.