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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-deputaty-proveryat-bezopasnost.html" target="_blank">Депутаты проверят безопасность</a> - Всё о безопасности. На очередном заседании Горсовета тоже выступал полицейский - начальник городского управления МВД. Что волнует городскую полицию? Какие преступления процветают во Владимире? На что выделяют бюджетные деньги и что будут проверять депутаты после кемеровской трагедии? На заседании народных депутатов побывала Валерия Саенко.