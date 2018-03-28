Всё о безопасности. На очередном заседании Горсовета тоже выступал полицейский - начальник городского управления МВД. Что волнует городскую полицию? Какие преступления процветают во Владимире? На что выделяют бюджетные деньги и что будут проверять депутаты после кемеровской трагедии? На заседании народных депутатов побывала Валерия Саенко.
28.03.2018
Всё о безопасности. На очередном заседании Горсовета тоже выступал полицейский - начальник городского управления МВД. Что волнует городскую полицию? Какие преступления процветают во Владимире? На что выделяют бюджетные деньги и что будут проверять депутаты после кемеровской трагедии? На заседании народных депутатов побывала Валерия Саенко.