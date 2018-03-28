Мужчина, задержанный стражами порядка, сбежал из окружной тюрьмы, воспользовавшись невнимательностью сопровождавших его полицейских. Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший в минувший понедельник в штате Индиана.

Мужчина, доставленный стражами порядка в окружную тюрьму в штате Индиана, воспользовался моментом и вырвался на свободу, оставив полицейских "с носом".В минувший понедельник, 26 марта, патрульные задержали 25-летнего Майкла Мальдонадо, имевшего проблемы с наркотиками и подозревавшегося в совершении ряда преступлений.Правоохранители припарковали автомобили на стоянке, после чего оставили подопечного без присмотра.Мальдонадо реализовал свой шанс и сбежал, выбравшись из салона машины и проскочив под закрывающимися воротами, которые через несколько секунд стали непреодолимой преградой для его конвоиров.В итоге мужчина скрылся и впоследствии угнал автомобиль, на котором попытался покинуть зону поисков.Как сообщает издание Chicago Tribune, примерно через сутки беглец был пойман.