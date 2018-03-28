Мартовское заседание Законодательного Собрания началось с минуты молчания. Депутаты почтили память жертв трагедии в торговом центре Кемерово. Затем народные избранники перешли к рассмотрению повестки заседания.

В ходе сегодняшнего заседания Заксобрания было принято сразу несколько изменений в закон«Об административных правонарушениях во Владимирской области». В частности, установлены штрафы за неисполнение или нарушение решения областной антитеррористической комиссии: на должностных лиц - от 5 до 20 тыс. руб., на юридических лиц - от 30 до 100 тыс. руб. За повторное нарушение штраф на должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. руб., а на юридических - от 100 до 150 тыс. руб.По предложениям выпускников Школы юного законотворца и депутатов Молодежной думы региональным законом в административном кодексе конкретизировано понятие «другие громкоговорящие устройства», которые нарушают тишину и спокойствие граждан в ночное время. К ним относятся звуковоспроизводящие и звукоусиливающие устройства, в том числе установленные в транспортных средствах. Председатель профильного комитета Роман Кавинов особо подчеркнул роль молодых коллег в разработке этого документа. Юные законотворцы не только вышли с инициативой данных изменений, но и провели большую аналитическую работу, изучив правовые механизмы и практику других российских регионов.Депутаты утвердили изакон, облегчающий процедуру получения выплат на ребенка. Напомним, в декабре прошлого года был принят федеральный закон, устанавливающий выплаты при рождении первого ребенка (они осуществляются до достижения возраста полутора лет). В нем установлено, что заявление родители подают в департамент соцзащиты своего региона. Чтобы упростить процедуру, было решено передать соответствующие полномочия в местные отделы соцзащиты. В этом случае граждане смогут получить услугу по месту жительства, а значит, более оперативно и без дополнительных транспортных затрат - для подачи заявления не придется ехать в областной центр.Уточненыстраховые гарантии народных дружинников. Ранее страхование осуществлялось только на период их участия в мероприятиях, проводимых правоохранительными органами. Теперь - на период участия в любом мероприятии по охране общественного порядка.Изменения в закон«О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области»синхронизирует областное законодательство с федеральным и позволит оказывать господдержку научным и образовательным организациям, которые в процессе своей основной деятельности осуществляют производство и переработку сельхозпродукции. Фактически, в этом вопросе они теперь приравнены к сельхозпроизводителям. Им могут предоставляться средства областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение средств защиты растений, удобрений, отечественной сельхозтехники, элитных семян, племенного скота, закладку многолетних насаждений, воспроизводство плодородия почв.Еще одниизменения в областное законодательство облегчат жизнь садоводам. Для того, чтобы добывать подземные воды для своих нужд, садоводческим и огородническим товариществам отныне не придется тратиться на проведение геологического изучения недр, госэкспертизу запасов, согласования проектной документации - изменения в соответствующий закон упрощают процедуру.