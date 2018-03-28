Голливудская актриса Шэрон Стоун не на шаг не отходит от ухажера. Общаясь с новым кавалером, она, видимо, пытается забыть о наступлении старости.

Голливудская актриса Шэрон Стоун не на шаг не отходит от ухажера. Общаясь с новым кавалером, она, видимо, пытается забыть о наступлении старости.Речь идет о 41-летнем итальянском предпринимателе АнджелоБоффа. В первый раз их увидели вместе в январе 2017 года. Теперь актриса почти всегда появляется рядом с ним. Женщина даже познакомила ухажера с сыновьями —Ронаном, Лэйрдом и Куинном.Что примечательно, даже день рождения она предпочлапровести не с семьей, а наедине с возлюбленным. Пара появилась на пляжев Майами, держась за руки. При этом 60-летняя Шэрон выглядела счастливой.По признаниюзвезды она боялась преодолеть этот рубеж. Ведь не смотря на упорные старания продлитьвесну жизни и быть на одном уровне с юными коллегами, на лице и теле артистки давно появились признаки неминуемой старости. К счастью, дряхлеющей актрисе удалось справиться с эмоциями, а помогла ей в этом любовь ее близких."Я боялась, что в свой день рождения буду чувствовать себятак, как если бы мне на голову упал булыжник, сорвавшийся со скалы у MulhollandDrive. Но я оказалась окружена близкими людьми, которые буквально"искупали" меня в своей любви. И я поняла, что любовь – это самое прекрасное,что есть в моей жизни. Она помогает мне не сгибаться под "тяжестью" лет ипо-прежнему чувствовать себя молодой!" – цитирует СтоунНапомним, что Стоун получила мировую известность в конце 80-х. Ей довелось сыграть с Арнольдом Шварцнеггеромв фильме "Вспомнить все" Пауля Верховена. В 1991 году тот же режиссер предложилартистке роль в "Основном инстинкте". Скандальная сцена в полицейскомучастке, где Шэрон оказалась без нижнего белья, сделала девушкусуперпопулярной.