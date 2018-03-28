Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Певица рассказала о личной жизни.

Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Певица рассказала о личной жизни.9 апреля Альбина Джанабаева празднует день рождения. Певица призналась, что обожает свой праздник. "Когда поздравляют, говорят приятные слова. Это ведь как полить цветок. Понимаю, что людям, которые вокруг меня, важно, что я есть. Конечно, накануне подвожу итоги. Останавливаю поток мыслей и провожу анализ: что успела, что нет. Глобально я довольна всем, что происходит в жизни. Есть мелочи, которые огорчают, но, если их отмести, могу себя назвать счастливой женщиной", – заявила артистка.А буквально накануне даты у певицы другое важное событие – она официально выходит из декретного отпуска. "Важно реализовать себя с материнской стороны, но у женщин есть еще и призвание, профессия. Я просто почувствовала, что мне необходимо вернуться", – пояснила Альбина.У Джанабаевой двое сыновей – 14-летний Константин и трехлетний Лука. "С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой", – отметила исполнительница.Артистка высказалась и о том, почему предпочитает скрывать подробности своей частной жизни. "Скрывать и не афишировать свои отношения – это разные вещи. В нашей с Валерой (певец Валерий Меладзе. – Прим.ред.) истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в "Инстаграме". Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно. Например, не вижу надобности показывать детей, выкладывать их фотографии", – цитирует Альбину Джанабаеву .