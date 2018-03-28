Народная артистка России Елена Яковлева вернулась в
Современник. Актриса рассказала, что сделать этот шаг ее убедили коллеги по цеху.
Народная артистка России Елена Яковлева вернулась в
"Современник". Актриса рассказала, что сделать этот шаг ее убедили коллеги по цеху.
Яковлева планирует сыграть в спектакле Римаса Туминаса
"Играем... Шиллера!". Возобновить работу в театре она решила после просьб Галины Борисовны Волчек и Марины Мстиславовны Нееловой. Артистка уверена – дамы договорились: "Возможно,
они вступили в сговор, чтобы заманить меня на этот корабль под названием
"Современник".
Звезда долго размышляла прежде чем вернуться. Прошлое расставание с театром оставило негативный отпечаток в памяти артистки. Но любовь
к роли Марии Стюарт перетянула чашу весов в пользу Галины Борисовны. "Ради
любого другого спектакля я бы хорошо подумала – возвращаться или нет. Уходя из
театра, я больше всего жалела о том, что не буду играть королеву Шотландии", – цитируют
Яковлеву журналисты "Вечерней Москвы".
Ирина дважды уходила из "Современника". В 1986 году она
перешла в театр имени Ермоловой, но через три года вернулась обратно. Во второй
раз она уволилась в 2011 году. По словам актрисы за последние 10 лет работы у
Волчек она получила только одну новую роль, сообщает 7days.ru. "Получается, что девять лет я
играла только старые, привычные роли: Варю в "Вишневом саде", Элизу Дулиттл в
"Пигмалионе", а ведь они обе – совсем девочки! В моем возрасте уже как-то
стыдно выбегать на сцену девочкой", – сетовала тогда звезда.
Добавим, Елена Яковлева —народная артистка России. Окончила
ГИТИС. Снималась в фильмах "Интердевочка", "Черный квадрат" и "Елки новые".