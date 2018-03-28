Народная артистка России Елена Яковлева вернулась в Современник. Актриса рассказала, что сделать этот шаг ее убедили коллеги по цеху.

Народная артистка России Елена Яковлева вернулась в"Современник". Актриса рассказала, что сделать этот шаг ее убедили коллеги по цеху.Яковлева планирует сыграть в спектакле Римаса Туминаса"Играем... Шиллера!". Возобновить работу в театре она решила после просьб Галины Борисовны Волчек и Марины Мстиславовны Нееловой. Артистка уверена – дамы договорились: "Возможно,они вступили в сговор, чтобы заманить меня на этот корабль под названием"Современник".Звезда долго размышляла прежде чем вернуться. Прошлое расставание с театром оставило негативный отпечаток в памяти артистки. Но любовьк роли Марии Стюарт перетянула чашу весов в пользу Галины Борисовны. "Радилюбого другого спектакля я бы хорошо подумала – возвращаться или нет. Уходя изтеатра, я больше всего жалела о том, что не буду играть королеву Шотландии", – цитируютЯковлеву журналисты "Вечерней Москвы".Ирина дважды уходила из "Современника". В 1986 году онаперешла в театр имени Ермоловой, но через три года вернулась обратно. Во второйраз она уволилась в 2011 году. По словам актрисы за последние 10 лет работы уВолчек она получила только одну новую роль, сообщает 7days.ru. "Получается, что девять лет яиграла только старые, привычные роли: Варю в "Вишневом саде", Элизу Дулиттл в"Пигмалионе", а ведь они обе – совсем девочки! В моем возрасте уже как-тостыдно выбегать на сцену девочкой", – сетовала тогда звезда.Добавим, Елена Яковлева —народная артистка России. ОкончилаГИТИС. Снималась в фильмах "Интердевочка", "Черный квадрат" и "Елки новые".