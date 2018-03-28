Клуб российской премьер-лиги Тосно из Ленинградской области получил запрет от Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых футболистов. Это решение не позволит проводить трансферную кампанию новичку чемпионата России.

Клуб российской премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области получил запрет от Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых футболистов. Это решение не позволит проводить трансферную кампанию новичку чемпионата России.Известно, что РФС применила такие меры в связи с появлением у клуба задолженностей перед тремя бывшими игроками тосненцев: Младеном Кашчеланом, Дмитрием Богаевым и Максимом Палиенко, о чем сообщает ТАСС. Перед Кашчеланом "Тосно" задолжало деньги за расторжение контракта, в то время как у Богаева и Палиенко долги возникли непосредственно по имеющемуся на тот момент трудовому договору. Также игрокам по решению Палаты по разрешению споров РФС положены проценты за задержку зарплаты.Наложенный на клуб из Ленинградской области запрет будет действовать до тех пор, пока все образовавшиеся долги не будут погашены.