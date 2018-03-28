Мужчина, который работал в день трагедии в Зимней вишне фотографом-аниматором убежден, что видел виновника происшествия. По словам очевидца, злоумышленник несколько раз пытался поджечь аттракцион, однако в первый раз его удалось остановить.

Мужчина, который работал в день трагедии в "Зимней вишне" фотографом-аниматором убежден, что видел виновника происшествия. По словамочевидца, злоумышленник несколько раз пытался поджечь аттракцион, однако в первыйраз его удалось остановить.Евгений,проходящий по кемеровскому делу в качестве главного свидетеля, устраивалдетский квест, когда заметил парня лет 12, который пытался поджечь аттракцион. Мужчинасообщил, что это была не первая попытка хулигана. При этом парень сам чуть неугорел в дыму, рассказал очевидец.Когдавспыхнуло пламя, аниматор не растерялся и достал сумку с противогазами, которыеоказались как нельзя кстати – они были нужны для сюжета игры. Раздав средствазащиты от дыма ребятам, он принялся выводить находящихся рядом детей из здания– удалось спасти 20 человек, передает MK.ru.На ранее опубликованной видеозаписипервых минут пожара в детском центре, сделанной камерой наблюдения, отсутствуетважнейший для расследования фрагмент – целых четыре минуты записи. По некоторымданным, они были просто вырезаны источниками. Предполагается, что именно наэтой части ролика запечатлен поджигатель.Ранее всуде решался вопрос о мере пресечения для подозреваемых по делу о пожаре в "Зимнейвишне". Гендиректор торгового центра Надежда Судденок заявила, что она винитподростков, которые вели себя неадекватно и обчищалипосетителей аттракционов. Судденок назвала случившееся поджогом.Если возгорание произошло по чьему-либо умыслу, ответственность со взрослых не снимается —начиная с хозяина "Зимней вишни" и заканчивая сотрудниками ТЦ, которые не соблюдали технику безопасности, заперли двери кинотеатра и попросту сбежали, бросивдетей на произвол судьбы.Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.