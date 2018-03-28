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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-gorodskie-lestnicy-pod-kontrolem.html" target="_blank">Городские лестницы под контролем!</a> - В центре внимания городских служб и лестницы Владимира. Из-за перепадов температуры днём снег на них тает, а за ночь на ступенях вновь появляется наледь. И если её вовремя не убрать, прохожие рискуют поскользнуться и получить травму. Как чистят крупные городские лестницы - проверили мои коллеги.