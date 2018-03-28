Китайская Huawei, третий после Samsung и Apple крупнейший производитель смартфонов в мире, представила на мероприятии в Париже новые флагманские аппараты P20 и P20 Pro. Устройства отличаются экраном с узкими рамками и характерной бровью сверху, оригинальными цветовыми решениями, а также продвинутыми фотоспособностями.

Китайская Huawei, третий после Samsung и Apple крупнейший производитель смартфонов в мире, представила на мероприятии в Париже новые флагманские аппараты P20 и P20 Pro. Устройства отличаются экраном с узкими рамками и характерной "бровью" сверху, оригинальными цветовыми решениями, а также продвинутыми фотоспособностями.Huawei P20 и P20 Pro: дизайн, характеристикиВнешне новинки явно вдохновлены iPhone X — впервые появившуюся у смартфона Apple прошлой осенью "монобровь" в последние месяцы реализуют в своих новинках многие производители из Китая. Дизайн корпуса с закругленной металлической рамкой и стеклянной задней панелью тоже напоминает топовое устройство калифорнийской компании, как и форма выступа на задней панели, под которым скрывается фотомодуль.Huawei P20 чуть меньше старшей модели, и при ширине корпуса в 70,8 мм в сочетании с толщиной 7,65 мм (удивительное совпадение — у iPhone X это 70,9 и 7,7 мм, соответственно) вполне удобен для использования одной рукой. Разве что дотянуться до верхнего края 5,8-дюймового экрана не всегда удается, не перехватывая аппарат. P20 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем чуть крупнее и, соответственно, менее удобен. Разрешение обоих дисплеев FullHD+ — 1080 на 2240 пикселей.Huawei уже не первый год стремится подчеркнуть достоинства своих устройств как модных аксессуаров. Раньше для этого выбирали оригинальные цвета (вроде салатового у P10), теперь же впервые реализовано градиентное покрытие задней панели, на котором один цвет переходит в другой — бирюзовый в фиолетовый. Такая расцветка называется Twilight ("Сумерки"). Для предпочитающих более традиционный подход к дизайну P20 и P20 Pro будут выпускаться также в классической черной расцветке (Graphite Black), теплом синем цвете (Midnight Blue) и золотисто-розовом (Pink Gold).С точки зрения электронной начинки Huawei P20 и P20 Pro в основном повторяют выпущенный прошлой осенью Huawei Mate 10 Pro. Смартфоны используют самую продвинутую систему-на-чипе собственной разработки Huawei — Kirin 970 — с 4-мя мощными ядрами ARM Cortex-A73 на частоте 2,36 ГГц и 4-мя экономичными Cortex-A53 на 1,8 ГГц. Процессор оснащен выделенным модулем NPU для нейросетевых вычислений. Он задействован, например, в системе устранения шумов во время звонков, в работе алгоритмов камеры, а также во встроенном приложении для перевода (разработано Microsoft).Смартфоны получили 4 (P20) или 6 (P20 Pro) ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ? при этом карты памяти microSD не поддерживаются. Они поддерживают 2 SIM-карты и самый быстрый на сегодня стандарт LTE со скоростью скачивания данных до 1,2 Гбит/с (при условии поддержки технологии сотовым оператором).Оба устройства защищены от попадания воды, но P20 может выстоять лишь попадание брызг, а вот P20 Pro способен пережить даже непродолжительное (до получаса) погружение в воду. Новинки Huawei оснащены емкими батареями — 3400 мАч у P20 и 4000 мАч у P20 Pro.Huawei P20 и P20 Pro: фото и видеоФотоспособности Huawei P20 по сравнению с P10 заметно эволюционировали, причем в ходе презентации представители компании не стеснялись называть камеры устройств "профессиональными". Не стоит воспринимать такие слова буквально — вряд ли профессиональные фотографы побегут подавать свое оборудование и закупаться смартфонами китайского производителя. Но по меркам смартфонных камер и с точки зрения заявленных характеристик и технологий P20 и P20 Pro действительно выделяются на фоне других флагманских устройств.Разрешение двух сенсоров не изменилось — 12 мегапикселей у цветного и 20 мегапикселей у черно-белого. Однако вырос размер сенсора, до 1/2.3 дюйма — каждый пиксель теперь по 1,55 нм (крупнее, чем у Galaxy S9+ или iPhone X), что позволяет камере улавливать больше света, не теряя деталей. На презентации Huawei сообщили, что камера P20 получила наивысшую оценку по качеству фото и общему качеству камеры от аналитиков DxO MArk — 107 и 102 балла, соответственно.Но возможности старшей модели — Huawei P20 Pro — еще более впечатляющие. Тыловая камера смартфона располагает тремя сенсорами — цветным с высоким разрешением в 40 мегапикселей (и рекордным для смартфона размером — 1/1.7 дюйма), черно-белым 20-мегапиксельным и 8-мегапиксельным цветным с телефото-объективом. Последний делает возможными 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум.У камеры Huawei P20 Pro также рекордная максимальная чувствительность — 102400 ISO, это на уровне зеркальных камер. Утверждается, что смартфон в состоянии сделать нормальное фото даже при крайне низком уровне освещения — в один люкс. Для повышения качества цветопередачи смартфон оборудован датчиком цветовой температуры, а фокусировку обеспечивает новая гибридная система с использованием лазера. Технологии машинного обучения позволили создать функцию предиктивного автофокуса, позволяющего "поймать" четкое фото даже непрерывно движущихся объектов — например, колеблющегося на сильном ветру цветка. Они же задействованы в новой системы стабилизации изображения — AIS (Artificial Intelligence Image Stabilization).Фронтальная камера обоих смартфонов имеет разрешение 24 мегапикселей, а в портретном режиме реализованы функции симуляции студийного освещения — совсем как в новейших смартфонах Apple и Samsung.Huawei P20 и P20 Pro: программное обеспечениеНовинки работают на Android 8.1 — это новейшая версия мобильной платформы Google, однако при этом используется интерфейс EMUI 8.1 собственной разработки Huawei. Выступивший на презентации смартфонов представитель Google рассказал, что программное обеспечение разработано с учетом возможностей новинок Huawei в области нейросетевой обработки данных.Смартфоны поддерживают смарт-помощника Google Assistant (реализованы даже специальные команды для управления камерой, учитывающие возможности P20 и P20 Pro), платформу дополненной реальности AR Core и ряд функций в приложении Google Android Messages — вроде автоматического применения AR-масок, когда в переписке обнаруживаются определенные слова.В Европе P20 Pro будут стоить 649 и 899 евро, соответственно. Цены устройств для России представители компании обещают объявить дополнительно.