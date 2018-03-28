Инженеры по охране труда, безопасности и гражданской обороне
работали в сгоревшем кемеровском торговом центре Зимняя вишня за
сущие копейки. Восемь тысяч рублей – на такую месячную ставку искали
специалиста за неделю до пожара, пишут СМИ.
Инженеры по охране труда, безопасности и гражданской обороне
работали в сгоревшем кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" за
сущие копейки. Восемь тысяч рублей – на такую месячную ставку искали
специалиста за неделю до пожара, пишут СМИ.
Зарплата восемь тысяч рублей, высшее образование и стаж
работы от трех лет. Соответствующие требования и условия содержались в
описании вакансии, размещенной на одном из интернет-порталов за неделю до трагедии,
сообщает .
Соискателю на должность инженера по охране труда, пожарной
безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предлагалась
частичная занятость. Среди навыков и умений претендента: участие в проверках
надзорных органов, умение разрабатывать документацию и проводить инструктажи
персонала.
Ранее власти Кемерово пообещали помочь с трудоустройством
работников сгоревшего торгово-развлекательного комплекса, а также найти места
для размещения собственников и арендаторов помещений в "Зимней
вишне". Соответствующие обязанности возложены на региональный департамент
труда и занятости населения.
Всего рабочие места из-за трагедии потеряли
порядка 300 человек. В "Зимней вишне" было зарегистрировано 116
организаций.
Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в
воскресенье, 25 марта. По одной из версий, огонь вспыхнул на верхнем этаже в
детской игровой зоне с аттракционами. Там же располагались залы кинотеатра,
которые перед началом сеанса были заперты. Из-за этого люди не могли выбраться
наружу.
Спасатели двое суток вели поисковые работы. По словам
замглавы МЧС России Владлена Аксенова, тела всех жертв пожара уже обнаружены.
Общее количество погибших составило 64 человека, более 40 из них – дети. В
Следственном комитете России рассматривают возможность поджога, возбуждено
уголовное дело.
Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура
по погибшим. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены
развлекательные мероприятия.