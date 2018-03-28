Инженеры по охране труда, безопасности и гражданской обороне работали в сгоревшем кемеровском торговом центре Зимняя вишня за сущие копейки. Восемь тысяч рублей – на такую месячную ставку искали специалиста за неделю до пожара, пишут СМИ.

Инженеры по охране труда, безопасности и гражданской оборонеработали в сгоревшем кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" засущие копейки. Восемь тысяч рублей – на такую месячную ставку искалиспециалиста за неделю до пожара, пишут СМИ.Зарплата восемь тысяч рублей, высшее образование и стажработы от трех лет. Соответствующие требования и условия содержались вописании вакансии, размещенной на одном из интернет-порталов за неделю до трагедии,сообщает .Соискателю на должность инженера по охране труда, пожарнойбезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предлагаласьчастичная занятость. Среди навыков и умений претендента: участие в проверкахнадзорных органов, умение разрабатывать документацию и проводить инструктажиперсонала.Ранее власти Кемерово пообещали помочь с трудоустройствомработников сгоревшего торгово-развлекательного комплекса, а также найти местадля размещения собственников и арендаторов помещений в "Зимнейвишне". Соответствующие обязанности возложены на региональный департаменттруда и занятости населения.Всего рабочие места из-за трагедии потерялипорядка 300 человек. В "Зимней вишне" было зарегистрировано 116организаций.Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел ввоскресенье, 25 марта. По одной из версий, огонь вспыхнул на верхнем этаже вдетской игровой зоне с аттракционами. Там же располагались залы кинотеатра,которые перед началом сеанса были заперты. Из-за этого люди не могли выбратьсянаружу.Спасатели двое суток вели поисковые работы. По словамзамглавы МЧС России Владлена Аксенова, тела всех жертв пожара уже обнаружены.Общее количество погибших составило 64 человека, более 40 из них – дети. ВСледственном комитете России рассматривают возможность поджога, возбужденоуголовное дело.Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траурапо погибшим. По всей стране приспущены государственные флаги, отмененыразвлекательные мероприятия.