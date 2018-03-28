Пожар в торговом центре Зимняя вишня начался с батутной ямы. Об этом следствию рассказал инструктор детской площадки Сергей Сочинский. Он уточнил, что ни персонал, ни дети не курили. А причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Под потолком, например, висел целый пучок проводов. Сейчас под следствием находятся пять человек. Среди них арендатор помещения, где мог быть очаг пожара, руководитель управляющей компании и сотрудник частного охранного предприятия.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался с батутной ямы. Об этом следствию рассказал инструктор детской площадки Сергей Сочинский. Он уточнил, что ни персонал, ни дети не курили. А причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Под потолком, например, висел целый пучок проводов, пишет агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на судью Дмитрия Шандрова, который зачитывал показания свидетеля.Сейчас под следствием находятся пять человек. Среди них арендатор помещения, где мог быть очаг пожара, руководитель управляющей компании и сотрудник частного охранного предприятия. Последнего подозревают в том, что он намеренно отключил пожарную сигнализацию.Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, большая часть из них дети. Сегодня в России объявлен день траура.